Galliani: "Allegri ha il phisique du role per il Napoli. Vi svelo un aneddoto..."

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: commenta la notizia Adriano Galliani, uno dei primi dirigenti a puntare su di lui

Adriano Galliani, imprenditore e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei stato uno dei primi a credere in Massimiliano Allegri, dicesti che aveva il "phisique du role" per allenare il Milan. Vale anche adesso per il Napoli?

"Credo proprio di sì, assolutamente sì. Credo che Max abbia il phisique du role per allenare qualsiasi grande squadra, e il Napoli è una grande squadra, quindi assolutamente sì. Io vedevo quel Cagliari 2009/10: quel Max Allegri lo ritenevo assolutamente maturo per il Milan e così è stato. È un allenatore che faceva giocare bene quel Cagliari, elegante in panchina, mi piaceva... Lui ha allenato due anni il Cagliari, due volte che sono andato in trasferta gli dicevo: 'Lei ha il phisique du role per allenare il Milan', gliel'ho detto al primo e al secondo anno e poi ha ceduto al corteggiamento. Io proponevo e Berlusconi disponeva, li portavo sempre al presidente che doveva dare la sua benedizione".

Dopo Conte arriva Allegri: è una scelta di De Laurentiis nel segno della continuità di un progetto vincente?

"Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al mio amico Aurelio. Ma ricordo bene che nel 2014 Conte va via dalla Juventus, arriva Max e vince 5 scudetti di fila. Questa è la storia".

Nazionale, si proporrà il Conte-bis con Paolo Maldini direttore tecnico?

"Abbiamo un presidente federale, Giovanni Malagò, che è molto bravo, quindi non dico nulla in proposito. Sono nomi affascinanti ma è una decisione che deve prendere Malagò. La nostra nazionale deve assolutamente tornare a giocare i Mondiali".