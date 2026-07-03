Conta solo il risultato? Borghi: "Che scemenza! Allora perché guardate 2 ore di partita?"

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Stefano Borghi, giornalista e telecronista, ai microfoni del podcast Centrocampo ha parlato della discussione giochisti-risultatisti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questa cosa dei risultatisti e dei giochisti mi fa veramente ridere. Vi rendete conto quanto grossa sia la scemenza che state che stiamo dicendo? Però viviamo in un mondo con la necessità di mettere etichette. Io etichette non le metto mai. Chi è che non vuole vincere? Nessuno. C'è però chi è interessato anche alla modalità attraverso la quale ricerchi e ottieni o non ottieni un risultato.

Se contasse solo il risultato, perché perdere due ore per vedere una partita di calcio? Vai a farti un giro alle giostre e poi guardi il risultato. È finita 1 a 0? Ok. No, a me piace guardare la partita. Non è una questione di estetica, a me è sempre piaciuto il gioco, ma mi piace quasi quanto il gioco, l'idea del racconto della storia, delle vite, delle persone, dei personaggi del romanzo del calcio. Il risultato. Se ci basassimo solo sul risultato, ci saremmo persi in Ungheria, Olanda, ci saremmo persi il Napoli di Sarri...".