Centenario Napoli, Ignoffo: "Sono grato alla città, spero vada per il meglio"

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Giovanni Ignoffo, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio epr parlare anche del Centenario del Napoli: "Non sono solo orgoglioso, sono grato alla città di Napoli perché in poco tempo mi ha dato tanto amore e attaccamento alla maglia. lo sono un milionesimo dei giocatori importanti passati per Napoli, mi ritengo una braciola. Mi ricordano ancora con affetto. È motivo di vanto. Giocare al San Paolo, stare a contatto con la gente, è molto più di un orgoglio. Spero che questo centenario si concluda nel migliore dei modi.

Nel ventennio di De Laurentiis abbiamo assistito ad una storia del Napoli importante, ha dato tanti trofei e ha fatto partecipare la squadra a competizioni sempre importanti. Ci sono tante parabole incontrollabili in questo Mondo, quando uno comincia ci mette tutto. Cosa ricordo di quegli anni? La passione dei tifosi del Napoli non è mai passata.

Ci hanno sostenuto per completare l'annata nel migliore dei modi, anche se patimmo l'assenza di tanti giocatori in quella parte finale di campionato. Noi ci mettemmo a disposizione di una piazza. lo arrivai a Napoli dalla Serie B, io ero anche in Serie A con il Perugia. Per me Napoli non ha categorie: la piazza azzurra è di un altro livello per passionalità e amore dei tifosi. Sono stato uno dei primi con Montervino, Scarlato, Gianello, arrivammo io e Gatti dal Perugia. Eravamo otto-nove e poi giorno dopo giorno arrivarono le caselle. Fu un trauma ma un inizio che ci lasciò qualcosa nell'anima e nel cuore".