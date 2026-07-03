Longhi applaude ADL: "Ha portato Allegri, Conte, Ancelotti, Sarri... che lavoro!"

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Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli è in ottime mani:

"Sicuramente. Tra l'altro De Laurentiis l'ha fatta un po' sospirare questa notizia, anche se era un po' il segreto di Pulcinella. Voglio fare una considerazione: Allegri è un top, ma pensiamo a cosa ha fatto De Laurentiis in questi anni... Anche Spalletti è un top, Conte è un top, c'era stato anche un certo signor Ancelotti, poi Sarri... Il lavoro che ha fatto a livello di scelte, colui che veniva considerato un incompetente di calcio, merita un plauso".

Allegri ha sbagliato a tornare alla Juventus e al Milan?

"Molte volte le scelte si fanno con il cuore e non con la ragione. In un posto dove sei stato bene, pensi che tornando tu possa stare ancora bene come una volta. Se tu hai vissuto felicemente una situazione - parlo in generale - quando cerchi di riproporla qualcosa di diverso c'è, perché passa il tempo. Al Milan c'è stato qualcuno che gli ha remato contro a Milanello, ma non è una giustificazione: francamente, avrebbe potuto fare di più con i giocatori che aveva a disposizione. Mi rifaccio a una metafora di Trapattoni: ci sono gli anni in cui trovi sempre il telepass aperto e altri in cui lo trovi sempre chiuso".