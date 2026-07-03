Napoli fermo? Del Genio: “Obbligato dai parametri. Spese anno scorso insostenibili”
Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la situazione del Napoli sul calciomercato: "Troppi soldi l’anno scorso? Sì, da un mercato così ora si passa all’opposto, un solo acquisto alla volta a condizioni giuste dopo aver valutato altri. Ma se tutto questo va bene ad Allegri, l’ha accettato ritenendo l’organico già competitivo cosa possiamo dire noi. Il mercato così costoso dell’anno scorso lo sappiamo che non era più riproponibile e sostenibile.
Ma non lo dico io ma leggo Bellinazzo, Vettosi, gli esperti che più volte l’hanno detto che non si poteva fare più e l’ha detto anche ADL. Non è una scelta, altrimenti va fuori dai parametri imposti. Il fatturato è quello. Cessioni? Se prendi prima di cedere potrebbero tirarti per il collo, è vero, ma molti di quelli che devono partire lo faranno in prestito, senza grosse aspettative di introito".
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