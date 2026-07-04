Hernanes: "Allegri è molto bravo tatticamente: sa leggere le partite"

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Il "Profeta" Hernanes, ex calciatore, è intervenuto a DoppioPasso Podcast e tra i vari argomenti si è soffermato anche su Massimiliano Allegri, suo allenatore ai tempi della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Allegri è molto bravo tatticamente, a livello di schemi e tutto quanto... A livello di temperamento, è uno che sa leggere le situazioni, sa leggere le partite, sa leggere l'ambiente e gli animi. Quindi, devo dire che nelle letture è molto bravo ed è stato molto bello lavorare con lui.

Tutti gli allenatori italiani che ho avuto erano molto bravi tatticamente, cioè con le letture, con le posizioni, con gli schemi... Tutti veramente bravissimi. La cosa che cambiava è il temperamento. Mazzarri era molto nervoso, passionale. Invece Mancini aveva un temperamento diverso, era un po' più tranquillo ma chiedeva un compito difensivo molto importante. Non ero preparato per fare quello".