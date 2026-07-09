Podcast Boom Fiorentina, Di Marzio spiega il colpaccio Atta: "Operazione a sorpresa"

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La Fiorentina sorprende tutti e mette a segno uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato. L'accordo raggiunto nella notte con l'Udinese per Arthur Atta ha spiazzato gli addetti ai lavori, come sottolineato da Gianluca Di Marzio nel corso del podcast Caffè Di Marzio, realizzato in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com. "L'operazione è stata una vera sorpresa La Fiorentina ha davvero fatto un colpaccio incredibile nella notte. Non si era parlato in queste ore della possibilità che la Fiorentina potesse bruciare tutti sul tempo per il centrocampista di grande qualità dell'Udinese", ha dichiarato Di Marzio.

Atta, colpaccio Fiorentina

"È un centrocampista che Fabio Paratici insegue da anni. Lo avrebbe voluto prendere anche al Tottenham e ci sono rapporti molto stretti con il suo procuratore. Questa corsia preferenziale ha permesso di chiudere quello che è sicuramente il colpo più importante da quando Paratici è il direttore dell'area tecnica della Fiorentina", ha aggiunto.

Di Marzio ha anche svelato i dettagli economici dell'affare. L'operazione avrebbe una valutazione complessiva di circa 40 milioni di euro, ma con una formula particolare: l'Udinese manterrà infatti una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. "La Fiorentina lascerà all'Udinese il 30% della futura rivendita su una valutazione complessiva di 40 milioni. Inizialmente pagherà circa 25 milioni di euro, poi ci saranno bonus e una percentuale sulla futura cessione molto alta. Il giocatore sta già per arrivare a Firenze con il suo procuratore per le visite mediche. Questo blitz notturno mette la Fiorentina oggi tra le regine di un mercato che deve ancora decollare, ma per i viola è già partito fortissimo con il colpo Atta", ha concluso Di Marzio.