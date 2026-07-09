Ct Italia, Min. Abodi: “Deve essere esperto e motivato. E torniamo alla scuola federale"

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Il ministro per lo Sport Andrea Abodi interviene sul futuro della Nazionale italiana e traccia l’identikit del prossimo commissario tecnico

Andrea Abodi, ministro per lo Sport dell’attuale Governo, è tornato a parlare del futuro della Nazionale italiana intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Al centro del dibattito la scelta del prossimo commissario tecnico, con Abodi che ha delineato le caratteristiche necessarie per rilanciare il movimento azzurro dopo gli ultimi risultati deludenti: "Il profilo del prossimo ct deve essere quello di un uomo con esperienza, autorevolezza, ma anche la freschezza di motivazioni fortissime e che sappia guidare il riscatto del calcio italiano e indicare la strada. Deve essere un gestore di risorse umane, sapendo cogliere il meglio che cerca. Un profilo forte, quindi, anche se mi auguro che in prospettiva si torni a coltivare la scuola federale", ha dichiarato il ministro.

Abodi e il futuro del calcio italiano: "Un obiettivo da perseguire"

Nel suo intervento, Abodi ha sottolineato anche l’importanza di un progetto a lungo termine per il movimento calcistico nazionale, puntando sulla formazione e sulla crescita dei giovani talenti: "Anche questo, secondo me, oggi è un obiettivo da perseguire per creare i presupposti verso il futuro", ha aggiunto il ministro, evidenziando la necessità di costruire basi solide per permettere alla Nazionale di tornare competitiva negli anni a venire.