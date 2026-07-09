Cannavaro: "Messi un robot, ma scelgo Maradona perché dava più emozioni"

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Fabio Cannavaro parla del suo sogno di allenare la Nazionale, di questi Mondiali e del solito paragone tra Messi e Maradona.

Fabio Cannavaro ha ripercorso alcuni momenti del trionfo mondiale del 2006 in un'intervista concessa al Corriere della Sera, soffermandosi anche sul proprio futuro da allenatore. L'ex capitano dell'Italia ha ribadito il desiderio di tornare ad allenare nel suo Paese: "Il mio sogno è allenare. Essendo italiano, preferirei allenare in Italia. Intanto continuo a girare il mondo. Ho imparato l'inglese, ho imparato lo spagnolo, sono cresciuto e mi sono confrontato con culture diverse".

"La Francia è la favorita. Tra Messi e Maradona scelgo Diego"

Guardando al Mondiale in corso, Cannavaro vede la Francia come principale candidata al titolo: "Mi dispiace dirlo, ma penso la Francia. Si stanno avvicinando: sarebbe la terza Coppa e noi ne abbiamo quattro". Infine, sul confronto tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona, il Pallone d'Oro 2006 non ha dubbi: "Leo è un giocatore straordinario, un robot, fin troppo perfetto. Maradona ti dava forse più emozioni. Lo picchiavi e non si lamentava mai. Era un calcio più duro, le entrate da dietro erano consentite".