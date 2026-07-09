Corsa Scudetto, Ventura: “Inter in pole, Napoli subito dietro. E occhio al Como…”

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Gian Piero Ventura analizza la prossima Serie A: l’ex CT vede l’Inter come squadra da battere, il Napoli di Allegri come principale inseguitrice

Gian Piero Ventura ha analizzato i possibili equilibri della prossima Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, indicando le squadre che potrebbero contendersi le posizioni di vertice. Secondo l’ex commissario tecnico della Nazionale, l’Inter resta la formazione da battere: “Non è solo la squadra che ha vinto lo scudetto, ma anche la squadra più forte in questo momento”. Subito dietro, Ventura ha indicato il Napoli come principale candidata a insidiare i nerazzurri, sottolineando la qualità dell’organico a disposizione di Allegri e la possibilità per il tecnico di modellare la squadra secondo le proprie idee tattiche: “Il Napoli ha una rosa assolutamente invidiabile, dove c’è la possibilità di fare verifiche in base a quelle che sono le sue idee tecnico-tattiche. Ha giocatori, esterni, di tutto e di più”.

Ventura sulla corsa Champions: Como sorpresa, Juventus in fase di ricostruzione

L’ex CT ha poi analizzato anche le prospettive delle altre big, spiegando di vedere Roma e Milan leggermente più indietro rispetto alle prime della classe. Sui giallorossi ha commentato: “È vero che è arrivata in Champions, ma ha fatto un miracolo secondo me. Avrebbe bisogno di migliorare ulteriormente e di molto la rosa”. Tra le possibili sorprese, invece, Ventura ha indicato il Como, che potrebbe inserirsi nella lotta per le zone alte della classifica: “Al terzo posto sinceramente metto i Como, perché rimane una squadra super organizzata che si è pure rinforzata”. Più prudente il giudizio sulla Juventus, che secondo il tecnico dovrà affrontare un percorso di ricostruzione: “Credo che la Juventus faccia fatica a pensare allo scudetto. È una squadra che va ricostruita, rifondata, al di là di quelle che sono le idee di Spalletti”. Per Ventura, la vera sfida della stagione sarà soprattutto la corsa alla Champions League, con numerose squadre in grado di contendersi un posto nella massima competizione europea: “Per la Champions invece aumentano i pretendenti, quindi sicuramente secondo me sarà molto più affascinante la lotta per la Champions che non la lotta per lo scudetto”.