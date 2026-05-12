Braglia: "Allegri peggio di Conte, non è riuscito a tenere a galla la squadra"

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"La squadra si è involuta rispetto all'inizio dell'anno e non è riuscita a mantenere la continuità che aveva avuto nella prima metà del campionato".

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Dybala potrebbe giocare l'ultima partita all'Olimpico con la Roma. Che ne pensi del suo probabile addio?

"Su Dybala io starei a sentire cosa pensa Gasperini. La sua qualità di certo non si trova spesso in Serie A e anche avendolo a mezzo servizio rimane un signor giocatore. Il punto è che spesso per le proprietà straniere un giocatore vale l'altro, il che a volte può condurre a gravi errori. Senza senso di appartenenza penso che non si possa vincere, dato che la forza del gruppo si costruisce anche così. Nel Milan infatti c'è tutto meno che un gruppo e i risultati di conseguenza non arrivano".

Cosa ti aspetti dalla bagarre in lotta Champions?

"È un bell'ingorgo. In questo momento vedo bene la Roma, perché la vittoria di Parma può regalare autostima. Il Milan invece arriva da partite molto deficitarie, anche dal punto di vista psicologico. Il Como dal canto proprio dovrebbe fare filotto, ma sperare negli incastri è complicato. La Juventus infine la vedo bene e credo che possa arrivare più facilmente tra le prime quattro".

A prescindere dall'esito finale, qual è la prima cosa che dovrebbe fare il Milan per il futuro?

"Per me dovrebbero richiamare le figure dirigenziali che hanno portato alla vittoria dall'ultimo scudetto. Sarebbe corretto richiamare Maldini, anche se so che non accadrà mai".

Chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri in questo momento?

"Alla luce della classifica attuale direi Allegri. La squadra si è involuta rispetto all'inizio dell'anno e non è riuscita a mantenere la continuità che aveva avuto nella prima metà del campionato. L'allenatore deve essere bravo a dare un'identità in base ai giocatori che ha e lui non c'è pienamente riuscito. Conte nonostante le tante defezioni perlomeno è riuscito a tenerla a galla il Napoli anche nei momenti peggiori, cosa che ad Allegri non è riuscita".