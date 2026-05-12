Adani: "Conte al massimo secondo, perché si fa fatica a dargli meriti?"

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Lele Adani è intervenuto a Viva el Futbol e ha parlato di Conte e della stagione del Napoli: "Il Napoli ha Pisa e Udinese, se mantiene la seconda posizione al termine del campionato, Conte in Italia non è mai arrivato terzo da quando allena in Italia. O primo o secondo e io non capisco perché si faccia fatica a dar meriti a Conte. Allegri negli ultimi sette anni invece non è mai arrivato secondo e c'è questa grande differenza tra i due. Conte al Real Madrid? Non lo vedo bene".