De Siervo: "Roma-Lazio di lunedì? Non credo proprio. Sarà garantita contemporaneità"

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"Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità".

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha risposto all'AGI, lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare la decisione della Prefettura di far slittare a lunedì18 maggio il derby della Capitale: "Ormai è deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità".

Lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 - per via della contemporaneità obbligatoria - ad ora farebbe slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League. Quindi anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma (tutte previste come il derby domenica 17 alle 12.30). La partita tra Roma e Lazio - ricordiamo - è stata posticipata dalla Prefettura "alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico".

Adesso, come confermato dallo stesso De Siervo, si attende una presa di posizione ufficiale della Lega Serie A, che nel frattempo sta predisponendo il ricorso al Tar Lazio, competente in materia, che sarà depositato a breve contro la decisione della Prefettura.