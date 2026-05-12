Voto alla stagione del Napoli, Monti: "6+ alla squadra, ma Conte è da 5! Aspettative diverse"

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"Lui sta facendo intuire volontà di restare e faccio fatica a pensare chi possa permettersi un ingaggio come quello di Conte".

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero. “Lo striscione su Marotta in Napoli-Bologna è bellissimo, nel solco della tradizione napoletana. Fa il paio a quello dello scugnizzo dello scorso anno, e poi è bellissimo visto il momento che stiamo vivendo”.

Voto alla stagione? “Io do 6+ e sinceramente non andrei oltre ed il 6+ è per la Supercoppa, ma senza Champions sarebbe stato un fallimento. Le aspettative dopo il mercato erano alte e per questo do questo voto”.

Su Napoli-Bologna: “Il Napoli non ha avuto neanche la capacità di pareggiarla, si sapeva che Rowe poteva creare problemi sulla difesa e Di Lorenzo ha dimostrato fragilità sul gol. Il pari non ti dava la qualificazione che faceva morale più della classifica. Se il Napoli non vince a Pisa può entrare nella paura e non si sa mai”.

Su Lobotka: “Non ha offerto una buona prestazione ma lui quanto può incidere con questo determinato gioco”. Su Giovane: “Non ha aiutato in fase difensiva e non ho mai visto un cambio passo, né il saltare l’uomo”.

Su Conte: “Il voto di Conte è diverso rispetto al voto per il Napoli. Le aspettative per l’allenatore sono diverse rispetto a quelle per il Napoli e dico che se do un buon voto al Napoli per me la stagione di Conte è da 5. Lui sta facendo intuire volontà di restare e faccio fatica a pensare chi possa permettersi un ingaggio come quello di Conte, un ingaggio da tecnico di fascia importante di Champions League. Uno che prende 8 milioni di euro dovrebbe fare penso almeno Quarti di Champions, e al momento non so. Per me ci sono due scenari o ci si trova un accordo tra Conte e Napoli per salutarci bene con un accordo anche sull’ingaggio o Conte resta, non vedo delle alternative”.

Su Marianucci: “Fatico a capire la sua gestione, gli altri hanno avuto delle chance mentre lui è stato bocciato alla prima occasione nella scivolata contro il Milan”