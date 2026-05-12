Futuro Conte, Sergio: "Bisogna capire cosa vuole dal mercato, se le cose non girano lascerà"

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"Potrebbe essere la fine, la squadra per me è molto forte e con qualche accorgimento può fare qualcosa d'importante".

L'ex calciatore del Napoli Raffaele Sergio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Derby di Roma lunedì alle 20.45, che ne pensa?

"C'è un problema di ordine pubblico e bisogna attenersi a quello che decide la Prefettura. Certo, la partita è stata decisa tempo fa e si poteva prevedere questa situazione e la Lega ha peccato un pò. Deve fare più attenzione la Lega quando stila i calendari. Quando si fanno gli errori, nessuno lo ammette".

Napoli ko col Bologna e ancora non sicuro della Champions:

"Sui tre impegni che ha avuto non è stato costante. Le squadre di Conte al secondo anno fanno più fatica. L'anno scorso non ha avuto impegni settimanali e ha avuto giovamento, quest'anno ha avuto tanti infortuni e un calo di rendimento importante. E poi anche delusione visto il mercato estivo importante. Spero si possa ripartire con più consapevolezza degli errori e cercando di rimediare a questi".

E' la fine dell'era Conte a Napoli?

"Potrebbe essere la fine, la squadra per me è molto forte e con qualche accorgimento può fare qualcosa d'importante. Bisogna capire cosa vuole Conte dal mercato, lui si sa che è molto esigente. Quando si incontreranno col presidente si capirà. Se le cose non girano in modo positivo per lui, lascerà".

Chi ha fatto peggio tra Allegri e Conte quest'anno?

"Il problema è che vengono da un mercato molto importante. Quando spendi tanto, la gente si aspetta tanto. Non tanto il Milan, che è in fase di costruzione, ma il Napoli ha fatto un bel mercato, quasi tutto voluto da Conte poi".