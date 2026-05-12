Gifuni: "Il Napoli deve liberarsi di 60mln di costo di giocatori, sarà la prima sfida del ds"

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"Per me Lukaku, Anguissa, Lobotka, Juan Jesus, Mazzocchi e Meret andranno via mentre Spinazzola sta rinnovando”.

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto il giornalista Gianluca Gifuni: "Inchiesta arbitri? A quanto so, già il contatto di un club attraverso qualche figura con gli arbitri è già reato, poi ovviamente aspetto che vi siano altre informazioni”.

Sui bei voti: “Il parametro del Napoli non può essere quello di inizio stagione, e la cosa preoccupante è che nelle ultime 4 gare ha fatto 4 punti ed è una squadra con problemi. Questa stagione è da 7.5 in caso di Champions League, ovviamente se parliamo di parametro storico”.

Sulla partita: “Il Bologna ha iniziato bene, meglio a centrocampo con Freuler e Pobega che hanno soppiantato Lobotka e McTominay, Conte l’ha letta male. Il Bologna ha approfittato degli errori difensivi del Napoli, poi c’è stata la reazione e io mi aspettavo che il Napoli potesse fare il terzo gol invece si è fermato”.

Su Conte: “Lui dice che ci sono partite che se non puoi vincere devi almeno pareggiare e non puoi perderla. Ma al 48 minuto il Napoli aveva pareggiato e c’era l’inerzia tutta dalla parte del Napoli, si poteva fare di più. Per me Conte al 60 % va via e al 40 % resta, considerato le varie cose che si sono dette. Per me sono queste le cose dette”.

Poi sul Napoli: “La stagione del Napoli sta assumendo una piega diversa, nessuno si aspettava di doversi giocare la Champions punto a punto e c’è una differenza dal giocarsi dello scudetto al giocarsi la Champions punto a punto. Nessuno si poteva aspettare che il Napoli che 7-8 giornate fa lottava per lo scudetto ora fosse ancora senza Champions League, a due giornate dal termine. La debacle del Napoli è arrivata a Pasquetta a Parma quando la squadra ha perso le possibilità di scudetto”.

Su Manna: “Parliamo di un direttore sportivo che si trova bene con gli allenatori manager e così per questo penso che Gasperini sta pensando a lui per portarlo a Roma. Lo scorso anno il Napoli ha fatto un buon mercato mentre quest’anno sono arrivati Lucca, Lang, Beukema, Milinkovic, Hojlund, De Bruyne ma buona parte dell’ultimo mercato è stato un errore”.

Sul mercato: “Ci sono 60 milioni di costo di giocatori di cui il Napoli deve liberarsi e questa è la prima sfida di Manna o di un eventuale direttore sportivo. Per me Lukaku, Anguissa, Lobotka, Juan Jesus, Mazzocchi e Meret andranno via mentre Spinazzola sta rinnovando”.