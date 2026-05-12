Caos Roma-Lazio, Sarri: "Lunedì meglio per tutti. La Champions non si insegue alle 12.30"

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Nella giornata di oggi, la Prefettura di Roma Capitale ha disposto la disputa di Roma-Lazio alle 20.45 di lunedì 18 maggio.

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interviene sul caos relativo alla programmazione della 37ª giornata del campionato di Serie A, a margine dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Meglio giocare il derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più - ha detto il tecnico laziale -. Ma anche perché quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non credo debbano farlo alle 12.30 del 17 maggio".

Nella giornata di oggi, la Prefettura di Roma Capitale ha disposto la disputa di Roma-Lazio alle 20.45 di lunedì 18 maggio, anziché alle 12.30 di domenica 17 come inizialmente previsto dalla Lega Calcio Serie A. La stessa Lega non è però disposta a mollare e ha preannunciato ricorso al Tar, che si dovrebbe pronunciare in tempi abbastanza rapidi.