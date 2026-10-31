Sabatini punge Conte ed esalta Allegri: “Sta rivalutando Lang, De Bruyne e Rafa Marin”
La vittoria per 4-1 contro il Monza offre a Sandro Sabatini l'occasione per una riflessione sul lavoro di Massimiliano Allegri e sulla gestione di alcuni calciatori del Napoli. Intervenuto a Numer1 Podcast, il giornalista ha sottolineato come il tecnico toscano stia riuscendo a valorizzare giocatori che in precedenza erano stati considerati poco utili alla causa azzurra. Una considerazione che diventa anche una stoccata indiretta alla precedente gestione tecnica di Antonio Conte: “Di Allegri non parlo, ha fatto solo il suo dovere vincendo a Monza. Se vince nessuno dice niente, tutti che si scagliano contro di lui. Però una riflessione va fatta, parlando di giocatori. Ci sono tre calciatori che erano stati scartati, che erano da mandare via a tutti i costi, che non erano buoni a nulla, tantomeno a giocare nel Napoli”.
Sabatini su Rafa Marin, Noa Lang e De Bruyne
Nel suo intervento, Sabatini ha indicato tre nomi in particolare: Rafa Marin, Noa Lang e Kevin De Bruyne. Tre calciatori che, per motivi diversi, erano finiti al centro delle critiche o delle discussioni sul loro futuro, ma che stanno trovando spazio e nuove opportunità con Allegri. Il giornalista ha evidenziato soprattutto il contributo dello spagnolo in difesa, la vivacità dell'esterno offensivo olandese e il valore del centrocampista belga: “Adesso uno è una colonna della difesa, Rafa Marin. Un altro è un bel giocatore sulla fascia sinistra che si inventa un sacco di soluzioni ed è vivace, Noa Lang. Era stato mandato via l’anno scorso. E poi De Bruyne, che l’anno scorso veniva definito un problema…”.
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