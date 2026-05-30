Vlahovic resta alla Juve? Ravanelli contrario: "Mai fatto la differenza in 4 anni!"

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L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli sentenzia su Dusan Vlahovic: non merita il rinnovo. Intanto l'attaccante serbo è accostato al Napoli

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, oggi dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di SportiumFun nel corso di Te ne intendi di calcio e tra i vari temi si è espresso sulla possibile permanenza di Dusan Vlahovic con la Juventus: "Stoppa il pallone e va 10 metri ragazzi... Bisogna dire la verità. Io quando giocavo alla Juventus in 20 minuti mi dovevo mangiar l'erba, questi ragazzi ogni volta hanno una giustificazione: e l'infortunio, e il pube, e la schiena... 12 milioni. Quindi non c'è nessun attaccante più bravo di Vlahovic in giro?

Con tutto il rispetto per Vlahovic, io voglio che un giocatore al di là di tutto mi sappia cucire il gioco: lui stoppa il pallone e va a 10 metri. In quattro anni non ha mai fatto la differenza. Ci sono tanti attaccanti più forti e che non guadagnano i soldi che chiede lui. Io alla Juve voglio gente affamata e attaccata alla maglia e che sappia stoppare il pallone…”