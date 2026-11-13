Insigne sul Napoli: "Spero si riprenda. Ho detto una cosa a Vergara"

Italia-Francia 3-1, Insigne a San Siro: “Mancini sa vedere il talento”. L’ex azzurro spera nel riscatto del Napoli

C’era anche Lorenzo Insigne sugli spalti di San Siro ad assistere dal vivo alla sfida di Nations League vinta dall’Italia per 3-1 contro la Francia. Al termine del match l’ex attaccante azzurro, campione d’Europa nel 2021, è intervenuto in zona mista e ha parlato del ct Roberto Mancini, del momento del Napoli e di Antonio Vergara, protagonista della serata.

“Mancini sa vedere il talento”

Insigne è partito dal giudizio sul commissario tecnico: “È emozionante parlare di lui. Il Mister ha sempre creduto in me e sicuramente sta facendo così anche con tanti ragazzi giovani. È uno che sa vedere il talento e sicuramente farà un grande percorso”. Alla domanda se avesse salutato Mancini, ha risposto: “Sì, l’ho salutato. Ora però deve fare le conferenze e gli farò una telefonata”.

“Spero che il Napoli torni presto al top”

Sul momento difficile degli azzurri, Insigne ha mostrato il cuore del tifoso: “Sicuramente lo spero. Sono tifoso del Napoli e spero possano tornare presto al top”. Come riferito in zona mista, ha poi speso parole di elogio per Vergara: “Gli ho fatto i complimenti. È un ragazzo semplice che si mette a disposizione dei compagni. Gli ho detto che deve continuare così perché ha tanta qualità. Può dare sicuramente una mano sia alla Nazionale che al Napoli”. Un attestato di stima da parte di un ex simbolo della squadra, che arriva proprio nella serata in cui il giovane azzurro è stato decisivo in maglia azzurra.