Calciomercato Napoli, Stendardo: “Kessié sarebbe un acquisto importante. Su Gila…”

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Guglielmo Stendardo analizza le possibili mosse di mercato del Napoli, soffermandosi su Kessié e Gila come rinforzi ideali per la squadra azzurra

L’ex difensore Guglielmo Stendardo, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato alcune delle possibili operazioni di mercato del club azzurro, indicando in Franck Kessié e Mario Gila due profili particolarmente interessanti per rafforzare la rosa. Secondo Stendardo, il centrocampista ivoriano rappresenterebbe un innesto di grande valore grazie anche alla sua capacità di incidere in fase offensiva.

Stendardo su Kessié, Gila e Allegri

Nel dettaglio, Stendardo ha spiegato il proprio punto di vista sui due giocatori e sull’eventuale impatto nel progetto tecnico del Napoli: "Kessié è un giocatore che ti garantisce anche quei 6-7 gol all'anno e per il Napoli sarebbe sicuramente un innesto importante. Gila? È un difensore moderno, accetta i duelli a tutto campo e può fare il braccetto sia a destra che a sinistra". L’ex calciatore ha poi espresso un giudizio anche su Massimiliano Allegri, sottolineandone le qualità umane e professionali: "Allegri? È una persona equilibrata, che riesce sempre a mantenere la calma anche sotto pressione".