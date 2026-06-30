Calciomercato Napoli, De Maggio: “Manna cerca squadra a Milinkovic! Meret resterà”

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Calciomercato Napoli, le ultime notizie rivelate da De Maggio: “Milinkovic-Savic verso l’addio, resta Meret e arriva un nuovo portiere”

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Nel corso di un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha fornito aggiornamenti sulle mosse della società azzurra legate al reparto dei portieri, evidenziando come la dirigenza stia lavorando a una possibile rivoluzione tra i pali.

Napoli, le strategie tra Milinkovic-Savic, Meret e il nuovo portiere

Secondo quanto riferito da De Maggio, il direttore sportivo Manna è al lavoro per definire il futuro di Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare il club dopo una sola stagione. La decisione sarebbe ormai indirizzata verso una sua cessione, mentre Alex Meret dovrebbe restare in rosa. Contestualmente, il Napoli avrebbe già avviato le valutazioni per l’arrivo di un nuovo portiere da affiancare o alternare all’estremo difensore italiano: "Manna è al lavoro, è molto impegnato per trovare una sistemazione adeguata a Milinkovic-Savic. Quindi sarà Milinkovic-Savic a lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Resterà Meret, arriverà un altro portiere".