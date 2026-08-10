Bucchioni: "Gabriel Jesus, scuderia Branchini come Allegri, ha già dato il suo ok"

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli, soffermandosi soprattutto sul futuro di Romelu Lukaku e sul possibile arrivo di Gabriel Jesus. Secondo il giornalista, anche il club azzurro avrebbe bisogno di completare alcune cessioni prima di intervenire nuovamente in entrata: “Anche il Napoli, in qualche modo, deve vendere prima di comprare”.

Il primo nome in uscita è quello di Lukaku. Bucchioni scrive: “Lukaku se ne vuole andare via e questa è una buona notizia”, sottolineando però come il belga abbia ancora un anno di contratto e come Giovanni Manna voglia ricavare qualcosa dalla sua cessione. Per il centravanti “al Fenerbahce sono stati chiesti dieci milioni”, mentre la proposta del club turco sarebbe sensibilmente più bassa. Le parti, comunque, continuano a trattare.

L’addio di Lukaku avrebbe un doppio effetto per il Napoli: oltre all'incasso per il cartellino, permetterebbe di risparmiare circa otto milioni di euro d'ingaggio. Risorse che potrebbero essere destinate al grande obiettivo per l'attacco: Gabriel Jesus. Bucchioni, infatti, rivela: “L’uscita del belga consentirebbe di investire sul brasiliano Gabriel Jesus, scuderia Branchini come Allegri, che ha già dato il suo ok”.