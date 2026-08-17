Bucchioni su Martinelli-Gabriel Jesus: "Sono stati offerti, ma hanno ingaggi da Premier"
Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, fa il punto sulle prossime mosse di mercato del Napoli. La priorità è chiudere l'operazione Benoit Badiashile con il Chelsea, mentre successivamente Giovanni Manna dovrà concentrarsi soprattutto sulle cessioni. «Sempre oggi il Napoli dovrebbe chiudere il difensore Badiashile del Chelsea, siamo a limare i dettagli», scrive Bucchioni, che sottolinea come il lavoro del direttore sportivo azzurro sia ancora particolarmente intenso sul fronte delle uscite.
«Manna ha ancora tanti giocatori da piazzare, da Lucca in giù». Soltanto dopo aver alleggerito la rosa il Napoli potrà concentrarsi sugli eventuali ultimi colpi in entrata, soprattutto nel reparto offensivo.
Bucchioni rivela quindi due nomi particolarmente importanti provenienti dall'Arsenal: «Dopo le cessioni si accenderanno i riflettori su giocatori proposti, in uscita dall'Arsenal come Gabriel Jesus e Martinelli che però hanno ingaggi da Premier».
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