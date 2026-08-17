Cabrini sulla regressione della Serie A: "Siamo dietro anche al campionato portoghese"
Antonio Cabrini, ex difensore della Juventus e campione del mondo con l'Italia nel 1982, è intervenuto ai microfoni de Il Giornale per analizzare le difficoltà attraversate dal calcio italiano, soffermandosi in particolare sul settore giovanile e sulla necessità di valorizzare maggiormente i talenti italiani.
Mancini dovrà lavorare in questo senso?
"Gli auguro di fare bene ma prevedo la solita guerra tra club e nazionale, le società non aiutano mai il ct, preferiscono investire in calciatori sconosciuti però stranieri: siamo dietro Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Portogallo".
Quali possono essere le soluzioni?
Per Cabrini è necessario un intervento deciso da parte della Federazione, accompagnato da un cambiamento sia politico sia tecnico che permetta di tutelare e valorizzare maggiormente il patrimonio calcistico italiano.
"La federazione deve imporsi, ci vuole una svolta politica e tecnica, libera circolazione dei lavoratori secondo norme europee ma in campo devono essere utilizzati come minimo 6 italiani, cioè una prevalenza del nostro patrimonio. Ma la squadra di calcio oggi è parte del business dei proprietari, si pensa ai ricavi, ai soci azionisti, la nazionale crea fastidi".
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