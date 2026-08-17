Podcast Juve, ecco Vicario: Gianluca Di Marzio svela tutti i retroscena e gli obiettivi sfumati

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Guglielmo Vicario è pronto a diventare il nuovo portiere della Juventus. A ricostruire il lungo percorso che ha portato i bianconeri all'estremo difensore del Tottenham è Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso di Caffè Di Marzio, podcast realizzato per il network Tmw e che ogni giorno potete leggere ed ascoltare su Tuttonapoli.net

Di Marzio introduce così la notizia: “È arrivato alla fine il tormentone sul portiere della Juventus, che ha risolto il mistero al riguardo e ha preso Guglielmo Vicario. È stato un lungo inseguimento al nuovo numero uno, partito già intorno alla fine dello scorso campionato, ad aprile, quando le indicazioni di Spalletti portavano a scegliere un nuovo portiere con più personalità”.

Vicario non era il primo obiettivo

Prima di arrivare all'ex Empoli, infatti, la Juventus aveva individuato un altro grande obiettivo per la porta: Alisson. Il club bianconero si era mosso concretamente, arrivando anche a trovare un'intesa con il brasiliano. Di Marzio racconta: “Il primo nome che la Juventus ha cercato di prendere è stato Alisson, andando in missione a Liverpool con il direttore sportivo Ottolini. Aveva trovato l'accordo col giocatore, con la famiglia, da quello che so avevano scelto anche il numero di maglia. Poi però il Liverpool, che inizialmente sembrava propenso a lasciarlo andare, ha deciso che con il cambiamento tecnico e l’addio a Salah non avrebbe voluto cominciare la nuova stagione senza due riferimenti come Alisson e Van Dijk”.

Da Dibu Martinez a Suzuki, fino a Vicario

Sfumata la pista Alisson, la Juventus ha valutato diverse alternative. Tra queste anche Dibu Martinez, prima di arrivare definitivamente alla scelta Vicario “Da Liverpool, la Juventus è andata a Birmingham, dove ha capito che il Dibu Martinez voleva provare una nuova esperienza: col mondiale in corso, non è riuscita ad avere questa spinta da parte del giocatore per far accettare delle condizioni economiche favorevoli. Poi c'è stato questo discorso del dito della mano”. Di Marzio conclude: “È un ragazzo molto serio, Vicario, ha aspettato la sua occasione e il momento giusto per dire sì alla Juventus. Ha aspettato anche che il Tottenham aprisse al prestito, e quindi anche la Juventus ha trovato il momento giusto per poter andare con decisione su quello che è comunque un portiere della Nazionale. E i numeri sono dalla sua”. Di seguito il podcast completo