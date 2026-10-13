Bucciatini: "Allegri sta diventando padrone del Napoli, lo dice un dato"

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Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8: "La cosa più importante è che per la terza partita funziona la tenuta difensiva. Avevamo detto che il Bologna era una squadra forte e il Napoli ha fatto clean sheet con buoni numeri. A Firenze la Fiorentina ha segnato con un tiro che non aveva un grande tasso di pericolosità. Il Frosinone era congeniale al Napoli perché concedeva sempre molto.

Lo aveva fatto anche contro Como e Fiorentina. Il Napoli pottrebbe anche fare di più se avesse esterni associativi ma, ripeto, cresce anche la fase difensiva, la solidità, la capacità di sporcare e rendere più difficile la partita per gli altri, cosa che non era successa nelle precedenti partite. Questo secondo me è il dato più importante. Sul 3-4-2-1 non so se sarà il modulo definitivo, aspettiamo McTominay perché poi devi mettere De Bruyne avanzato. Quindi uscirebbero o Lang o Neres. Magari resta in campo dei due chi è più bravo a fare la seconda punta".