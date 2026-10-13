Pistocchi: “Genialata di Allegri con De Bruyne! Ma dopo il Frosinone c'è un interrogativo”

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Maurizio Pistocchi promuove Allegri e De Bruyne, ma avverte il Napoli sui rischi della sfida al Villarreal.

Maurizio Pistocchi, intervenuto nella puntata più recente de "Il Bello del Calcio", su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Frosinone, soffermandosi sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri e sul nuovo ruolo di Kevin De Bruyne. Il giornalista ha apprezzato soprattutto l'atteggiamento mostrato dagli azzurri: “La vittoria era prevedibile, però quello che mi ha convinto è il modo con cui il Napoli ha vinto: abbiamo visto un Napoli con un pressing organizzato e una genialata di Allegri, cioè De Bruyne nella posizione di centrocampista centrale. Il vero interrogativo dopo questa bella vittoria è: e adesso?”.

Pistocchi sul cambio modulo del Napoli, De Bruyne e la sfida al Villarreal

Secondo Pistocchi, il nuovo assetto tattico non rappresenta una novità assoluta per la formazione azzurra, che ha già dimostrato di saper interpretare determinati principi di gioco: “Non è la prima volta che questa squadra gioca con il 4-3-3, lo ha fatto anche l’anno scorso in tante partite. Ricordo Napoli-Cremonese 4-0 con De Bruyne migliore in campo. Quindi questa è una squadra che ce l’ha dentro”. Guardando alla sfida di Champions League contro il Villarreal, il giornalista ha poi sottolineato le difficoltà che attendono gli uomini di Allegri: “Se il Napoli giocherà meglio del Villarreal, vincerà la partita, perché ha una buonissima squadra. Il Villarreal in casa sua è una squadra molto pericolosa, gioca con ritmo e aggressività. Il Napoli dovrà essere bravo a gestire la fase difensiva e poi essere pronto a ripartire”. Infine, una riflessione sul centrocampista belga e sui giudizi nei suoi confronti: “Fino alla settimana scorsa si parlava di ‘problema De Bruyne’, oggi si parla di ‘De Bruyne leader tecnico’. Credo che bisogni trovare un punto d’equilibrio. È un grande giocatore sicuramente, che va gestito, perché non è più un ragazzino. Può giocare anche da play”.