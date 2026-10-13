Modugno: "Uno come De Bruyne può anche 'sedersi', invece pretende sempre!"

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Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Televomero dell'ultima partita del Napoli contro il Frosinone: "De Bruyne pretende tanto da se stesso e anche dai compagni, te ne accorgi anche dalla gestualità accentuata, è così in allenamento ma anche in partita. Magari sono anche atteggiamenti discutibili se la gestualità è plateale, ma è espressione di chi non si accontenta e per uno come lui il rischio può anche starci, invece lui no, non è così, è sempre motivato, uno che ha sempre questa voglia di mettersi in discussione, di fare e di dare. KDB è un pretenzioso, ecco".