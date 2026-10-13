Nuovo stadio, Chiariello: "Avanti tutta, si tratta sul prezzo e c'è Msc come partner!"

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De Laurentiis va avanti e continua a lavorare per costruire il nuovo stadio del Napoli

Nuovo stadio, le ultime con Umberto Chiariello che ha svelato tutto sull'ultimo incontro tra le parti: "Riunione di due ore e mezzo, c'era anche Chiavelli, l'architetto Discepolo che sta progettando anche il centro sportivo e c'era anche qualcun altro. In questa riunione con i rappresentanti della Q8 e i loro legali, si stanno stabilendo una serie di cose. De Laurentiis vuole fare lo stadio. Stanno trattando il prezzo dei terreni. In questione ci sono 100 ettari ma serve variante urbanistica da ottenere e qui casca l'asino, sappiamo che col Comune i rapporti non sono brillantissimi. Magari Manfredi appoggia la variante richiesta e De Laurentiis finalmente dà l'appoggio su Euro 2032 all'amministrazione. Quella che finora ha negato alla Uefa.

Ecco, questa può essere una soluzione. Fatto sta - le sue parole a Radio Napoli Centrale - che il prezzo lo stanno trattando e pare che le parti non siano affatto lontane. Adl non molla, la cifra di Taormina è intorno ai 600 milioni di euro. Adl vuole posare la prima pietra presto per fare tutto entro due anni. Oltre alla determianazione feroce del presidente, che sta anche procedendo col centro sportivo a Qualiano, c'è un partner importante: Aponte, quindi Msc Crociere. Spero che De Laurentiis non si arrabbi se lo dico pubblicamente. Quindi se nasce la Msc Arena non mi sorprenderei".