Lo Monaco: “Grande vittoria di Allegri! Il cambio modulo ha inciso, si è vista la mano del tecnico”

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Pietro Lo Monaco a Il Bello del Calcio esalta Allegri dopo Napoli-Frosinone: decisivi il cambio modulo e la posizione di De Bruyne.

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto nella puntata più recente de 'Il Bello del Calcio', su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Frosinone, soffermandosi soprattutto sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri e sulla prestazione di Kevin De Bruyne: “Penso che sia stata soprattutto una vittoria dell’allenatore, che ha dato una risposta netta alle discussioni che ci sono state in questo avvio di campionato. Il Napoli comincia a recuperare giocatori importanti, ma sotto l’aspetto dell’atteggiamento di squadra è stata una grande vittoria del tecnico. Il gol di Lang è stato un compendio di tattica”.

Sul cambio modulo: “Il cambio modulo ha inciso eccome. Bisogna guardare a come l’ha costruito Allegri: ha messo due attaccanti [Neres e Lang, ndr] rapidi, veloci, capaci di ribaltare il gioco, ha deciso di mettere De Bruyne in mezzo al campo. A quel punto ha protetto gli esterni offensivi con due esterni di centrocampo da corsa, Di Lorenzo e Spinazzola, e ha rinforzato la difesa con i tre difensori. È stata una squadra costruita con una logica notevolissima, dove si è vista la mano dell’allenatore”.

Su De Bruyne: “Io penso che sia talmente intelligente e bravo tatticamente che trova sempre il modo giusto di stare in campo in base alle caratteristiche dei compagni”.