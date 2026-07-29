Bufera sulla FIGC, Criscitiello sbotta: "500 euro per filmare la conferenza di Mancini e Ranieri"

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Michele Criscitiello e la rivelazione assurda sulla richiesta della Federazione in merito alla conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri. Così il presentatore di Sportitalia: "Dicono 'l'Italia del popolo, l'Italia la devono seguire tutti....', e poi la Federazione Italiana manda un'email con scritto: 'Se volete entrare e riprendere le parole di Mancini – e beh, se no non dormiamo stanotte – e di Claudio Ranieri, dovete pagare per entrare e riprendere la conferenza stampa'. Sapete che c'è? Non riprendiamo niente! Non ce ne frega niente, perché non è un problema della 100, della 200, della 500 euro".

Figc, 500 euro per filmare la conferenza di Mancini e Ranieri

"L'Italia non è un club – si accalora ulteriormente Criscitiello – State calpestando ogni valore della Nazionale. Con Mancini avete calpestato tutto quello che c'era da calpestare. Con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del comportamento del sistema, ma è un'offesa a chi, come noi o come altre cento emittenti, cento radio, trecento radio, trecento televisioni, vogliono riprendere le parole del Commissario Tecnico. Vuoi sentire parlare Mancini? Devi pagare. Vuoi sentire parlare Ranieri? Devi pagare".