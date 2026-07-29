Napoli-Gatti, Moretto: “Piace molto e non è incedibile"

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Federico Gatti resta uno dei nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la difesa. A confermarlo è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sull'interesse del club azzurro per il centrale della Juventus. Secondo Moretto, il gradimento nei confronti del difensore è concreto: "Gatti al Napoli? Sì, è qualcosa di reale perché Gatti piace tantissimo al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. È un calciatore che comunque per caratteristiche piace anche ad Allegri.

Lo stesso Allegri ha già provato a contattarlo, lo scorso gennaio, quando era ancora l'allenatore del Milan. Adesso bisognerà capire se il Napoli vorrà presentare un'offerta reale alla Juventus, ma posso assicurare che Gatti piace tantissimo. Il difensore non è intoccabile nella Juve."