Napoli-Gatti, Moretto: “Piace molto e non è incedibile"
Federico Gatti resta uno dei nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la difesa. A confermarlo è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sull'interesse del club azzurro per il centrale della Juventus. Secondo Moretto, il gradimento nei confronti del difensore è concreto: "Gatti al Napoli? Sì, è qualcosa di reale perché Gatti piace tantissimo al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. È un calciatore che comunque per caratteristiche piace anche ad Allegri.
Lo stesso Allegri ha già provato a contattarlo, lo scorso gennaio, quando era ancora l'allenatore del Milan. Adesso bisognerà capire se il Napoli vorrà presentare un'offerta reale alla Juventus, ma posso assicurare che Gatti piace tantissimo. Il difensore non è intoccabile nella Juve."
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro