Dolcetti, storico collaboratori di Allegri: "Ecco perchè non sono con lui al Napoli"

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Lo storico collaboratore dell'allenatore livornese ha spiegato i motivi della separazione

Aldo Dolcetti non farà parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Napoli. Lo storico collaboratore dell'allenatore livornese ha spiegato i motivi della separazione in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, chiarendo che la decisione è maturata per ragioni di budget. Dolcetti ha raccontato di aver parlato direttamente con Allegri, che gli avrebbe spiegato la necessità di lavorare con uno staff più ristretto per ragioni economiche.

"Non farò un millimetro di polemica, va bene così", ha dichiarato l'ex collaboratore del tecnico azzurro, chiudendo ogni possibile interpretazione sulla mancata esperienza in azzurro. Nel corso dell'intervista, Dolcetti ha parlato anche dell'ultima stagione vissuta al Milan, indicando il finale di campionato come il momento decisivo che ha compromesso il lavoro svolto durante l'anno. "Abbiamo fatto un bel lavoro, ma lo abbiamo distribuito in malo modo", ha spiegato.