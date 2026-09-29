Allegri come Sarri? Scotto: "Potrebbe prendere la stessa decisione"

"Sarri nel 2015 partì dal 4-3-1-2 che era il suo modulo di Empoli con Insigne a fare il trequartista. Le cose non andarono bene e Sarri partì peggio di Allegri. Poi ci fu la svolta nello spogliatoio, si fece anche consigliare dai veterani del gruppo e si passò al 4-3-3 e da lì partì la grande voltata. Ecco, anche Allegri potrebbe fare così con un cambio modulo. Il Napoli si sta allenando senza dieci calciatori ma arrivano tanti indizi sulla difesa a tre".

Lo dice il giornalista Giovanni Scotto su Youtube: "Questo per dire che Allegri non è mai stato così sotto attacco. Forse nei suoi confronti c'è anche una sorta di preigudizio ma dettato dal fatto che il gioco non è spettacolare. Ma Allegri per quanto fatto al Milan e per il suo atteggiamento ha acuito le critiche. Ha sempre portato avanti la sua visione di calcio, lo ha scritto anche in un libro".