Totti esalta Maradona: "E' il calcio e non ha rivali. Poi tutti gli altri"

"Maradona è il calcio, è il pallone, non ce ne stanno di rivali. A cascata vengono gli altri". Lo ha detto Francesco Totti nella sua intervista al Corriere dello Sport.

Qual è il compagno che hai amato di più?

"Quello col quale mi sono trovato meglio è Cassano. Soprattutto in campo. E poi Vincent (Candela, nda). Con Antonio di tanto in tanto ci frequentavamo anche fuori ed è rimasto amico nel tempo. Io e Vincent siamo praticamente cresciuti insieme. Quando arrivò dal Guingamp era molto stranito, non conosceva Roma, parlava solo francese. Diciamo che l’ho accudito".