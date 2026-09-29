Lucca, Graziani: "Gioca con la paura addosso, serve gol subito oppure addio a gennaio"

Ciccio Graziani, storico centravanti del campionato italiano, ha parlato a Il Mattino delle difficoltà di Lucca al Napoli: “Lucca gioca con la paura addosso. Ha iniziato male un anno fa e non si è mai ripreso. È come se non si fosse mai inserito nel contesto squadra e quindi non è tranquillo. Lui potrebbe fare di più, se sgomitasse di più in campo contro i difensori la gente apprezzerebbe. Deve calarsi maggiormente nella parte, sin qui lo ha fatto poco. Come si esce da questa situazione? Con un gol importante o una doppietta, ma queste reti vanno cercate. Deve sbloccarsi, non si può attendere all’infinito: altrimenti meglio cederlo a gennaio”

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