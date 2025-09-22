Buongiorno a Dazn: "Quando si gioca così spesso il focus in allenamento è molto sulla tattica"
Alessandro Buongiorno, titolare stasera al Maradona contro il Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita: “Opportunità per andare in vetta? Dobbiamo pensare gara dopo gara, l’obiettivo è vincerle tutte. Oggi è una grande occasione e daremo il massimo per conquistare i tre punti”.
Buongiorno ha poi spiegato come la squadra stia affrontando i ritmi serrati imposti dal calendario, con una partita disputata appena due giorni fa: “In questi casi ci sono tanti video da studiare, perché i carichi di lavoro devono abbassarsi per recuperare le energie. L’attenzione si sposta molto sulla tattica”.
