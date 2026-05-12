Buongiorno: "Si muovevano molto per evitare nostra pressione, nel 2T ci siamo messi a posto"

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“Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato, noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi".

Al termine della partita persa contro il Bologna, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Analizzeremo gli errori commessi, le disattenzioni più che secondo me un errore di approccio, dovremmo recuperare innanzitutto le energie e poi prepararci al meglio per la partita contro il Pisa. Non è stato un aspetto mentale, avevamo preparato un certo tipo di pressione poi loro si muovevano molto per evitare proprio questa pressione da parte nostra. Nell’intervallo ci siamo messi un po’ a posto e le cose nel secondo tempo sono andate meglio".

Quali sono state le principali difficoltà difensive del Napoli?

“Sicuramente gli infortuni non hanno aiutato, noi dobbiamo comunque ricordarci che nonostante le difficoltà siamo comunque secondi, siamo lì che stiamo lottando per la Champions, quindi il gruppo è comunque rimasto unito nonostante le difficoltà. Siamo comunque secondi e stiamo lottando per la Champions. Il gruppo è rimasto unito nonostante le difficoltà. Poi, durante l’anno, qualche errore difensivo e qualche disattenzione non ci hanno permesso di avvicinarci all’Inter e di conquistare già la Champions".

Quali sono gli obiettivi finali in questa stagione?

“Dall’inizio noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile, purtroppo il primo posto è andato quindi adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due ultime partite".