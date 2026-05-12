Marolda: "Questo Napoli non ha futuro! Anche se Conte resta, serve un nuovo progetto"

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"De Laurentiis ha detto basta dopo due anni che Conte ha fatto l’allenatore manager”.

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Voto alla stagione del Napoli? Non puoi prescindere il voto ad una stagione da tutto quello che è accaduto e non puoi prescindere dagli infortuni e ancora devi spiegarmi la colpa di chi è. Il minimo sindacale era il 2 posto dopo quella Champions e dopo quel gran mercato, quindi non posso andare oltre a questo voto. Sinceramente non voglio neanche pensare che il Napoli non possa andare in Champions League, deve andare a Pisa con l’atteggiamento giusto”.

Sull’approccio negativo col Bologna: “Il Napoli è venuto a mancare spesso all’inizio, credo che questo Napoli ha già dato tutto quello che poteva dare, sia dal punto di vista atletico che dell’impegno, il Napoli è andato sulla strada sua ma doveva trovare delle soluzioni contro una squadra con più giocatori a centrocampo. Per me Giovane è stato il peggiore in campo, non ricordo una cosa buona in campo. Anche Di Lorenzo ha commesso tanti errori sia sui gol che sui passaggi, non mi è piaciuto proprio anche se c’era l’attenuante dei 100 giorni di assenza per infortunio. Buongiorno e Rrahmani non mi sono piaciuti molto ma non hanno fatto errori grossolani. Politano è un voto di stima il 5.5 perchè continua a consumarsi nel fare il terzino, è encomiabile e paga questa usura”.

Su Conte: “Per me era quasi da 4, ha avuto una lettura sbagliata del match e anche nei cambi. Per me il progetto di questo Napoli non ha futuro. Dovesse restare Conte tu devi iniziare un nuovo progetto e non puoi iniziarlo poi con solo un anno di contratto. Non ho mai sentito dire da Conte ‘Io resto a Napoli’.”

Su Manna: “De Laurentiis credo lo lascerebbe andare solo con una soluzione migliore. Manna ha fatto cose egregie ma anche cose negative se vogliamo dire che le cose le ha fatte lui. In Premier c’è l’allenatore manager, in Italia ci sono proprietà estere di fare un tentativo ma credo che le squadre italiane non sono preparate a questo. De Laurentiis ha detto basta dopo due anni che Conte ha fatto l’allenatore manager”.