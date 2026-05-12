Futuro Manna, da Roma: “Piace a Gasperini, ma il club non sborsa 10mln"

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"Massara è praticamente andato via e penso che manchi solo l’ufficialità".

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto da Roma il giornalista Enrico Camelio: “Io penso che purtroppo la Roma, una volta che avevano fatte le cose per bene i Friedkin con Ranieri, Gasperini lo ha fatto mandare via. Non esiste che un tecnico spinga per un direttore sportivo, a Gasperini piace Manna, poi il tecnico ha parlato anche con Petrachi con il quale piace il rapporto. Posso dire che la Roma non ha alcuna intenzione di pagare i 10 milioni che si dice chieda il Napoli per liberare Manna. Massara è praticamente andato via e penso che manchi solo l’ufficialità.

Gasperini voleva a tutti i costi Raspadori e poi è arrivato Malen a 22 milioni che possiamo dire che è un campione e sul giocatore c’erano anche il Napoli ed il Milan e alla fine solo la Roma lo ha acquistato a titolo definitivo. Qui a Roma è incredibile, piazze come Roma e Napoli sono eccessive e la storia infatti parla chiaro. Io credo che la stagione del Napoli sia stata negativa, la squadra prende 8 milioni e passa all’anno. Percentuali Manna? Gasperini vuole sbrigarsi, è arrabbiato per la questione rinnovi di contratto e in fondo ha ragione. Per me al momento il favorito è Gianluca Petrachi e al momento Manna è dietro di lui”.