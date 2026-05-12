Futuro Italia, Zoff: "In Figc servono uomini di sport. Nuovo ct? Conte e Allegri..."

vedi letture

"Malagò e Abete? Non entro nel discorso, non mi sbilancio proprio".

ll calcio italiano sta vivendo una stagione complessivamente tremenda. Dall'Italia fuori dal Mondiale ai risultati dei club in Europa, fino al nuovo scandalo arbitrale e all'incertezza ai vertici in Federazione ed all'AIA. L'ex ct della Nazionale, Dino Zoff, ha detto la sua in merito al momento difficile per tutto il movimento in una intervista a La Stampa.

Come ripartire? Zoff spiega: "Fermando questo clima tossico dove ci sono solo polemiche ed esasperazione. Così non si può andare avanti". Per quanto riguarda la guida della FIGC, suggerisce: "Servono uomini di sport. La politica è molto attiva in questo momento, ma ricordatevi che lo sport è Politica, con la "P" maiuscola, visto che migliora l'uomo sia fisicamente che moralmente. Malagò e Abete? Non entro nel discorso, non mi sbilancio proprio".

Riguardo invece al fatto di dare voce e potere ad ex calciatori come Maldini o Del Piero, aggiunge: "Sono persone importanti, capaci e intelligenti. Potrebbero fare bene, ma bisogna sempre capire il contesto. Per me l'importante è che un dirigente abbia l'idea dello sport che migliora l'uomo. Da qui bisogna ripartire e dai giovani". Capitolo ct della Nazionale: "Leggo di Conte o Allegri: gente che ha vinto e sa come fare".