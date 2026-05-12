Futuro Italia, Zoff: "In Figc servono uomini di sport. Nuovo ct? Conte e Allegri..."
ll calcio italiano sta vivendo una stagione complessivamente tremenda. Dall'Italia fuori dal Mondiale ai risultati dei club in Europa, fino al nuovo scandalo arbitrale e all'incertezza ai vertici in Federazione ed all'AIA. L'ex ct della Nazionale, Dino Zoff, ha detto la sua in merito al momento difficile per tutto il movimento in una intervista a La Stampa.
Come ripartire? Zoff spiega: "Fermando questo clima tossico dove ci sono solo polemiche ed esasperazione. Così non si può andare avanti". Per quanto riguarda la guida della FIGC, suggerisce: "Servono uomini di sport. La politica è molto attiva in questo momento, ma ricordatevi che lo sport è Politica, con la "P" maiuscola, visto che migliora l'uomo sia fisicamente che moralmente. Malagò e Abete? Non entro nel discorso, non mi sbilancio proprio".
Riguardo invece al fatto di dare voce e potere ad ex calciatori come Maldini o Del Piero, aggiunge: "Sono persone importanti, capaci e intelligenti. Potrebbero fare bene, ma bisogna sempre capire il contesto. Per me l'importante è che un dirigente abbia l'idea dello sport che migliora l'uomo. Da qui bisogna ripartire e dai giovani". Capitolo ct della Nazionale: "Leggo di Conte o Allegri: gente che ha vinto e sa come fare".
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