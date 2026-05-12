Cassano: "Conte può andare al Milan, può fare 4 scudetti con 4 club diversi"

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Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato a Viva el Futbol del futuro di Conte al termine di questa stagione: "Conte lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma dopo due anni lui non resta nella stessa squadra, è difficile. Per me deve andare. Dove? Al Milan. Sarebbe il primo allenatore a vincere quattro scudetti con quattro squadre diverse.

Se il Milan vuole fare le cose per bene, Conte è perfetto. La strada per me può esserci. Allegri? A differenza di Conte si vende bene, mentre lui, Conte, pensa solo al campo e non se ne frega della stampa. Lui fa parlare il campo. Conte è uno dei pochi allenatori che se si libera può andare dove vuole. Come lui ce ne sono 3-4".

