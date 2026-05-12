Canovi: "Campionato del Napoli deludente, tifosi non possono essere contenti"

vedi letture

"De Laurentiis ha speso parecchio, ma tutto sommato ha delle scusanti perché molti calciatori si sono fatti male durante l'anno con infortuni abbastanza lunghi".

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato a TuttoMercatoWeb: "Il Milan? È una squadra che nelle ultime sette-otto partite è all'altezza di lottare per la retrocessione. Non capisco perché si dia la colpa alla società, non è una squadra per vincere la Champions ma sicuramente per lottare per lo Scudetto sì. Oggi la Roma è molto più in forma del Milan, come tutte le squadre di Gasperini a fine stagione vola".

Cosa succede ai rossoneri?

"Il Milan ha giocato sempre male in questa annata. Grazie ad una difesa ferrea è riuscita a fare risultato con il famoso cortomuso. Ma ora la difesa sta crollando. E il Milan davanti di gol ne fa pochi. Da qui la crisi rossonera: la squadra non ha un gioco. Non lo ha mai avuto".

Come intervenire?

"Mii sembra assurdo che diano la responsabilità a Tare, uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Non so cosa faranno e cosa accadrà, ma serve intervenire. Un altro anno così è difficile da immaginare".

Il Napoli ha perso contro il Bologna.

"Anche il Napoli ha fatto un campionato ha fatto un campionato abbastanza deludente rispetto all'anno scorso. De Laurentiis ha speso parecchio, ma tutto sommato ha delle scusanti perché molti calciatori si sono fatti male durante l'anno con infortuni abbastanza lunghi. Non credo che i tifosi del Napoli possano essere contenti del campionato".

Allegri e Conte si giocano la panchina della Nazionale. Chi sceglierebbe?

"Ci vorrebbe qualcosa di diverso. In Italia si gioca un calcio antico, i nostri allenatori dovrebbero guardare quella che è stata una meravigliosa intervista di Marquinhos: il calcio è cambiato in maniera drastica, enorme. I ritmi con cui si gioca adesso non sono quelli di qualche anno fa. Anche i sistemi di gioco sono molto diversi. Questo purtroppo in Italia non lo abbiamo capito. E giochiamo un calcio antico, obsoleto"