Cagliari, Zappa a Dazn: "Vogliamo portare a casa punti! Ma il 100% non basterà..."

Il difensore del Cagliari Gabriele Zappa è intervenuto ai microfoni di prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Queste le sue parole: “Siamo venuti qua per fare la nostra partita e per cercare di portare a casa più punti possibili”.

Pisacane vi ha chiesto qualcosa in particolare? Gli ex del Napoli vi hanno dato qualche suggerimento? "No, sappiamo che dovremo dare il massimo: non ci possiamo nascondere dietro a un dito, loro sono campioni in carica e sono più forti. Daremo il 110% perché il 100% non basta".

Qual è il pericolo numero uno della partita di oggi? "Sappiamo che hanno molti giocatori forti, dobbiamo stare attenti su tante cose, non dobbiamo sbagliare niente".