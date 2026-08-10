Calciomercato Napoli, Corbo critico: "Troppa lentezza, mancano ancora 4 acquisti!"

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Antonio Corbo individua le lacune ancora presenti nella rosa di Allegri e invita il club a rilanciarsi anche fuori dal campo.

A due settimane dall'inizio della stagione, Antonio Corbo individua quattro necessità per completare il Napoli di Massimiliano Allegri. Nel suo editoriale per La Repubblica, il giornalista scrive: "Mancano un difensore centrale, un erede di Di Lorenzo che sia un marcatore veloce, un altro di Anguissa che non è Vergara, una punta da 15 gol da affiancare o alternare a Hojlund". Un mercato ancora incompleto, dunque, secondo Corbo, che invita il club ad accelerare.

"Serve un marketing innovativo, non bastano le magliette"

Il ragionamento si sposta poi sulla crescita societaria: "Occorre inventare risorse con marketing innovativo. Belle le magliette ma c'è di meglio che la bancarella". Corbo cita anche le incertezze sul futuro del ritiro di Dimaro, il caos di Castel di Sangro e la recente rottura con gli ultras. Sul fronte commerciale, l'auspicio è che il Napoli riesca a realizzare realmente un modello simile a quello di Manchester, sfruttando maggiormente il Maradona e Fuorigrotta.

Stadio e settore giovanile: "Recuperare un'idea di futuro"

Critico anche il giudizio sul progetto del nuovo stadio a Vigliena, mentre il Comune porta avanti i dossier relativi alla Coppa America e agli Europei 2032. "Il più coraggioso visionario del calcio è chiamato nel privato a recuperare una idea di futuro", scrive Corbo riferendosi ad Aurelio De Laurentiis. Infine l'esempio del Catanzaro, che sta investendo in strutture e settore giovanile con un progetto ispirato al Barcellona. Da qui la domanda con cui si chiude la riflessione: se il Sud sta provando a costruire vivai capaci di trattenere i propri talenti, "e da Napoli?".