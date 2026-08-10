Canè: "Nel biennio Conte il Napoli ha speso tanto e male, ora ne paga le conseguenze"

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Faustinho Cané si sofferma sulla scelta Massimiliano Allegri e critica il biennio con Antonio Conte.

Il Centenario del Napoli ha regalato un'altra emozione speciale a Faustinho Cané, protagonista delle celebrazioni di Piazza del Plebiscito e della festa organizzata dai tifosi alla Rotonda Diaz. "Partecipare al Centenario mi ha reso felicissimo. È un'emozione che mi porterò dentro per sempre", ha raccontato l'ex azzurro a La Repubblica.

Cané ha fiducia in Allegri e critica Conte

Cané ha poi promosso la scelta di Massimiliano Allegri: "Max sa di calcio e non deve preoccuparsi del confronto con il passato. Ha sempre conquistato risultati nella sua carriera, così come De Laurentiis che è tornato protagonista". Più critico il giudizio sulla precedente gestione: "Il Napoli ha speso tanto sotto la gestione Conte. Lo ha fatto male e adesso ne sta pagando le conseguenze. Nulla di personale contro Conte, ma non mi piaceva come giocava la squadra".