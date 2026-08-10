Mercato Napoli fermo, Ciccio Troise: "Il più penalizzato di tutti è Allegri"

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Ciccio Troise, allenatore, ha parlato a Canale 21: "Frattesi al Napoli? Un centrocampista moderno che farebbe le fortune di qualsiasi squadra. Ha qualità incredibili negli ultimi 20 metri. Negli ultimi anni, al netto degli ultimi due in cui ha giocato poco, in Italia era uno dei centrocampisti più importanti. Frattesi ha qualità difficili da trovare. E' un attaccante aggiunto e deve ritrovare quell'appeal per tornare a essere un patrimonio italiano. Farebbe di sicuro anche le fortune del Napoli".

"Allegri sta avendo difficoltà ad attingere dai propri principi di gioco. Ci sono problemi di mercato evidenti. E poi c'è l'emergenza difesa. Non dobbiamo dimenticarlo. Il mio pensiero oggi va agli allenamenti. Allegri è quello che sta vivendo più di tutti le difficoltà del momento, molto più dei tifosi che ovviamente sono l'anima della squadra". .