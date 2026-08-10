Infortunio Marianucci, Scotto: "Out 3 mesi, torna a novembre. Arriva subito il centrale?"

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"Marianucci rientra se tutto va bene tra tre mesi. Torna a novembre". Lo ha detto Giovanni Scotto su Youtube collegato da Castel di Sangro: "Il discorso è semplice, è una brutta notizia. Marianucci era entrato nei meccanismi di Allegri che lo stava facendo giocare. Ha caratteristiche che alla difesa del Napoli servono. Allegri aveva voglia di dargli fiducia.

Sfortunato questo ragazzo, va detto. Speriamo che questo problema possa accelerare per il difensore. Badiashile è il nome, a me non fa impazzire. Non capisco perché non puntare su chi fisicamente sta bene. Di sicuro il Napoli con questa difesa non può andare avanti. Serve subito un centrale".