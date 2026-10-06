Calciomercato Napoli, Auriemma: “Bisognava puntare tutto su Rao e cedere Lang”

Raffaele Auriemma torna sulle scelte del Napoli nell’ultima sessione di calciomercato e indica una strategia diversa per Noa Lang e Rao.

Trattenere Emanuele Rao e cedere Noa Lang. È questa la strategia che, secondo Raffaele Auriemma, avrebbe dovuto seguire il Napoli nell’ultima sessione di calciomercato. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha criticato soprattutto la scelta di mandare il giovane esterno nuovamente in prestito in Serie B, al Pisa: “Io avrei voluto vedere anche Rao quest’anno a Napoli. Purtroppo secondo me la scelta sbagliata di darlo in prestito al Pisa in Serie B ha costretto questo ragazzo a frequentare di nuovo un campionato dove già l’anno scorso si era messo in evidenza piuttosto che stare con il Napoli”.

Auriemma su Lang: “Avrei fatto tutto il possibile per cederlo”

Auriemma avrebbe invece puntato sulla cessione di Noa Lang, così da lasciare spazio a Rao nella rosa azzurra: “Io avrei ceduto Noa Lang. Sapendo chi è l’olandese e cosa ti può dare, avrei fatto tutto il possibile per cederlo. Caratterialmente è uno poco incline alla correzione, se gli dici una cosa lui poi si adombra. Per me bisognava puntare tutto su Rao e cedere Noa Lang”.